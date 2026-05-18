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Bonjour chez vous !

Franck Riester : « Nous sommes plusieurs à dire qu'on souhaite que Gabriel Attal soit candidat »

500 élus locaux ont lancé un appel en faveur d'une candidature présidentielle de Gabriel Attal. Le numéro deux du parti Renaissance, Franck Riester figure parmi les signataires de cet appel. Sur le plateau de la matinale « Bonjour Chez Vous », il dresse le bilan de l'ancien Premier ministre : « Attal est à la tête de Renaissance et a redynamisé le ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

22mn

Disponibilité

Jusqu'au 17/08/2026

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