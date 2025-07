François Bayrou : l’immobilisme en marche ?

Hier, le Premier ministre était l’invité de LCI : l’occasion pour lui de préparer le terrain avant les annonces du 15 juillet. En effet, François Bayrou présentera les premières pistes du gouvernement pour le budget 2026 mardi prochain. Si le chef de gouvernement anticipe les débats à l’automne, c’est avant tout pour éviter la débâcle de c... ette session parlementaire. Dissolution, motion de censure… Le Parlement a vécu des heures agitées. Qu’espérer pour la session prochaine ? Débat et analyse avec Arnaud Benedetti, Rédacteur en chef de la Revue politique et parlementaire, et Frédéric Dabi, Directeur général Opinion de l’IFOP.

Voir plus