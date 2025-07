François Heisbourg : « Personne ne maîtrise Trump sur la scène internationale »

Alors qu’un sommet pour la reconstruction de l’Ukraine se tient les 10 et 11 juillet à Rome, l’hypothèse d’un cessez-le-feu entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky semble au point mort. Du côté russe, « il n’y a aucun signe en ce sens », or « la clé se trouve à Moscou », estime François Heisbourg, conseiller à la Fondation pour la ... recherche stratégique. Si Donald Trump s’est investi dans la résolution du conflit dès son investiture en janvier, « il est clair pour les Ukrainiens qu’il n’y a aucune assurance de continuité du soutien américain » à l’Ukraine. Et pour cause, « personne ne maîtrise Trump sur la scène internationale », pas même « ses collaborateurs », affirme le spécialiste auteur de « Le suicide de l’Amérique » aux éditions Odile Jacob. Guerre commerciale, retrait du multilatéralisme…Pour François Heisbourg, nous assistons au « suicide actif » des Etats-Unis, et Donald Trump en est la « manifestation ».

Voir plus