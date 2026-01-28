Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

François-Noël Buffet : « L’adoption de ce budget 2026 est un moindre mal »

Depuis mardi, les sénateurs examinent un texte visant à élargir les compétences des polices municipales : amendes forfaitaires, fouilles de véhicules, usage de drones… La droite sénatoriale insiste sur l’urgence d’appliquer cette loi pour les policiers « en première ligne » sur le terrain. Mais une grande partie de la gauche au Sénat craint q...

Publié le

Invité

François-Noël Buffet

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

26mn

Disponibilité

Jusqu'au 06/05/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique