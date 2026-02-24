François Patriat : « J’ai fait 50 ans de salon de l’Agriculture, il y a toujours eu des crises »

Le Premier ministre Sébastien Lecornu se rend ce mardi au Salon de l’agriculture, porte de Versailles à Paris alors que le monde agricole traverse une crise majeure. François Patriat, sénateur de la Côte-d’Or, président du groupe centriste RDPI-Renaissance au Sénat, et ancien ministre de l’Agriculture, témoigne : « Je suis élu maintenant depu... is presque un demi-siècle. J’ai fait des salons de l’Agriculture tous les ans, et toutes les années il y a eu des difficultés, voire des crises. Et je pense que dire que les quinquennats d’Emmanuel Macron n’auraient pas été favorables à l’agriculture est un non-sens. Prenons trois sujets liés à l’agriculture : la retraite portée au SMIC, personne ne l’avait faite et tout le monde la demandait depuis des années, l’assurance récolte, une mesure qui permet de sauver l’agriculteur face aux conditions climatiques que l’on connaît aujourd’hui et la loi EGalim, qui permet aux éleveurs de viande de gagner beaucoup mieux leur vie ». François Patriat a également réagi aux suites politiques du meurtre du militant nationaliste Quentin Deranque. Convoqué au Quai d’Orsay, l’ambassadeur américain Charles Kushner ne s’est pas présenté à la convocation du ministre des affaires étrangères. Le diplomate avait commenté la mort de Quentin Deranque la qualifiant de "drame qui concerne la communauté nationale". Pour François Patriat, « c’est inadmissible. Quand on se permet de porter un jugement sur ce qu’il se passe à l’intérieur du pays, alors que dans son propre pays le nombre d’homicides est six fois supérieur à celui de la France. Venir donner des leçons ici, dans un pays dans lequel il est hôte, me paraît inapproprié et incorrect. Il est dans la méthode de son mentor, M. Trump, avec aujourd’hui ce mépris pour l’Europe, en croyant que la loi et l’ordre c’est lui. Cela méritera certainement des suites de la part du gouvernement français, compte tenu du fait qu’un ambassadeur qui ne répond pas à une invitation c’est non seulement une maladresse mais une grossièreté ».

