François Patriat : « Le Parti Socialiste n’a fait aucune concession »

À quelques heures de la déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu devant l’Assemblée nationale ce mardi 14 octobre, et avec deux motions de censure, déposées par La France Insoumise et le Rassemblement National, le gouvernement ne tient qu’à un fil : la suspension ou non de la réforme Borne sur les retraites, exigée par le Parti s...

Francois Patriat

Politique

Oriane Mancini

19mn

Jusqu'au 14/10/2026

