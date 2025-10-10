François Patriat : « Le Parti Socialiste n’a fait aucune concession »

À quelques heures de la déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu devant l’Assemblée nationale ce mardi 14 octobre, et avec deux motions de censure, déposées par La France Insoumise et le Rassemblement National, le gouvernement ne tient qu’à un fil : la suspension ou non de la réforme Borne sur les retraites, exigée par le Parti s... ocialiste comme condition à la non-censure. Face à cette situation, François Patriat, sénateur (RDPI-Renaissance) de la Côte d’Or, considère que « c’est d’une gravité majeure pour la France. Les socialistes ont bien compris que s’il y avait censure et hypothétiquement une majorité relative, ou absolue du Rassemblement national, ce sont ensuite les élections qui tombent. Les socialistes n’ont pas intérêt à la censure à la veille des municipales. Mais ce que je remarque c’est que gouvernement a fait des petits pas, alors que le Parti socialiste n’en a fait aucun : on a parlé des jours fériés, du 49.3 et d’avancées sur la fiscalité, eux n’ont fait aucune concession ». François Patriat, président du groupe RDPI-Renaissance, considère également que revenir, même temporairement, sur la question des retraites serait une erreur : « La suspension de la réforme des retraites serait envoyer le mauvais signal aux Français et à nos prêteurs. Nous irions à contre-courant de l’ensemble de nos voisins européens, et les taux d’intérêts de notre dette grimperont, ce qui pèsera sur le long terme sur les Français ».

