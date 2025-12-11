François Patriat : « Les solutions alternatives à l’abattage des troupeaux sont désastreuses »

Les agriculteurs sont en colère contre la stratégie du gouvernement des abattages de troupeaux pour lutter contre la propagation de la dermatose nodulaire. La ministre de l’Agriculture, Annie Genevard, assure que « la situation est sous contrôle » et annonce un élargissement de la zone de vaccination. Elle ne renonce pas pour autant à l’abattage s... ystématique de la totalité des cheptels comprenant un spécimen infecté. François Patriat, sénateur de la Côte d’Or et président du groupe centriste RDPI, considère « qu’il faut être ferme sur l’abattage des troupeaux et la vaccination. Il faut que la raison l’emporte sur l’émotion. Je pense que la ministre de l’Agriculture, Annie Genevard, a pris la bonne décision quand il fallait. Car le problème si on en vient à vacciner tout le pays c’est qu’on ne peut plus exporter. Et la filière bovine vit de l’exportation, surtout en élevage allaitant, notamment vers l’Italie. Si on exporte plus, c’est désastreux pour la filière. Donc, ceux qui appellent à des solutions alternatives sans efficacité sanitaire mettent en danger l’ensemble de la filière ». François Patriat revient également sur la question de la signature du Mercosur dans les instances européennes : « Si la France n’avait pas été là, le traité serait déjà signé. C’est parce que la France résiste. Même si on voit bien que dans le Mercosur il y a des avantages pour l’industrie française, ou même pour une partie de l’agriculture française : je pense au lait et au vin. Je pense que si l’Italie se joint à nous, et d’autres partenaires, on peut obtenir un report du vote du Mercosur ».

