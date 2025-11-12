Public Sénat
François Patriat : « Qu'on vote ou que l'on ne vote pas, la réforme des retraites sera rétablie »

Les députés ont adopté ce mercredi 12 novembre la suspension de la réforme des retraites au cours de l’examen du budget de la Sécurité sociale. L’adoption de l’article a été permise par le Parti Socialiste, les Écologistes, le Rassemblement National, et un tiers du groupe MoDem. La plupart des députés du groupe Renaissance se sont abstenus. ...

Politique

Oriane Mancini

21mn

Jusqu'au 13/11/2026

