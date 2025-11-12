François Patriat : « Qu'on vote ou que l'on ne vote pas, la réforme des retraites sera rétablie »

Les députés ont adopté ce mercredi 12 novembre la suspension de la réforme des retraites au cours de l’examen du budget de la Sécurité sociale. L’adoption de l’article a été permise par le Parti Socialiste, les Écologistes, le Rassemblement National, et un tiers du groupe MoDem. La plupart des députés du groupe Renaissance se sont abstenus. ... François Patriat, sénateur (Renaissance) de la Côte d’Or et président du groupe RDPI, annonce d’emblée que la suspension de la réforme des retraites votée dans l’Hémicycle ne changera rien : « De toute façon, que l’on vote ou que l’on ne vote pas, la réforme des retraites sera rétablie, et moi je m’en félicite ». Il poursuit : « Le groupe Renaissance au Sénat est partagé entre s’abstenir ou voter contre. Parce que le fait de se renier en revenant sur la réforme des retraites n’est pas le sujet, puisque cette réforme il faudra la faire. Elle sera poursuivie malgré tout, quoi qu’on fasse après 2027 »

