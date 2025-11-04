Public Sénat
Bonjour chez vous !

François-Xavier Bellamy : « Aux élections municipales, il faut tout faire pour sortir la gauche »

Dans le cadre des milliers d’amendements du volet « recettes » du budget de l’État, les propositions d’impôts, de taxes et de subventions se multiplient à l’Assemblée nationale. Pour le parti Les Républicains, c’est la ligne rouge : c’est à l’État de faire des économies sur son train de vie. François-Xavier Bellamy, député europée...

Publié le

Invité

François-Xavier Bellamy

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

23mn

Disponibilité

Jusqu'au 04/11/2026

