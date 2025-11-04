François-Xavier Ménage : « La notion de France périphérique peut être absolument partout »

François Xavier Ménage, grand reporter et auteur de ‘Les Oubliés, enquête aux racines de la colère française’, était l’invité de « Bonjour chez vous ! ». Le journaliste a recueilli pendant quatre ans les témoignages d’infirmières, de policiers, d’agriculteurs, d’éboueurs, d’agents d’État, de bénévoles, etc, qu’il appelle « ... Les Oubliés » ou les « premiers de cordée ». François Xavier Ménage reconnaît sur le terrain la difficulté à comprendre une société française de plus en plus fragmentée et complexe à conceptualiser : « D’une rue à l’autre, on a des réalités différentes. Je suis paumé pour vous dire aujourd’hui où est-ce qu’elle va la France. Je ne peux pas dire que la colère est éruptive et que tout le monde va descendre dans la rue. On pensait que ça allait être le cas en septembre. Quant il y a un brouillard énorme, c’est en allant voir ceux qui font qu’on comprend un peu mieux. Pendant quatre ans j’ai pu suivre tous ces métiers qui bossent pour faire société, mais qui presque tous disent ‘on a un problème de pouvoir d’achat bien sûr, mais aussi de mépris, d’invisibilisation’. Et ça je crois que ça crée une colère que l’on n’arrive pas à définir ». Pour François-Xavier Ménage : « Ce sont ces mêmes soldats invisibles du quotidien, qu’on a appelés ‘les essentiels’ pendant la période COVID, qu’on a oublié ensuite. Il y a eu des promesses faites au niveau gouvernemental, et toutes ces marques d’attention ont ensuite disparues au profit de rien, et donc s’installe une colère qui n’est pas politique, qui est une colère abyssale. C’est une France périphérique, mais qui existe aussi dans les grands boulevards, même dans les ministères des agences de l’État. La notion de ‘France périphérique’, on a appris des milliards de choses grâce à elle, mais la périphérie elle peut être absolument partout, aujourd’hui ».

