Bonjour chez vous !

Françoise Gatel : « La décentralisation sera proposée avant les prochaines municipales »

L’examen du budget 2026 débute ce lundi 20 octobre en commission à l’Assemblée Nationale. Face aux oppositions et différents amendements qui vont se confronter dans le débat parlementaire sur ce texte, le gouvernement Lecornu II va-t-il tenir jusqu’en décembre pour réussir à faire voter un texte, le passer par ordonnance, et éviter la censure ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

21mn

Disponibilité

Jusqu'au 20/10/2026

