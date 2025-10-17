Françoise Gatel : « La décentralisation sera proposée avant les prochaines municipales »

L’examen du budget 2026 débute ce lundi 20 octobre en commission à l’Assemblée Nationale. Face aux oppositions et différents amendements qui vont se confronter dans le débat parlementaire sur ce texte, le gouvernement Lecornu II va-t-il tenir jusqu’en décembre pour réussir à faire voter un texte, le passer par ordonnance, et éviter la censure ... ? Membre du nouveau gouvernement, François Gatel, ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation était l’invitée de « Bonjour chez vous ! ». Ancienne sénatrice d’Ille-et-Vilaine du groupe Union Centriste, et rapporteuse en commission sur la question de la décentralisation, elle n’est pas allée plus loin que les annonces du Premier ministre au Sénat : « Un grand projet de loi sur la question de la décentralisation sera proposé avant les prochaines municipales ». Françoise Gatel a par ailleurs rappelé la nécessité de trouver des compromis : « chacun doit aujourd’hui prendre conscience de l’exigence de responsabilité ». Sur la question des concessions faites par le gouvernement, notamment celle accordée au Parti Socialiste sur la suspension de la réforme Borne sur les retraites, la promesse de la déclaration de politique générale du Premier ministre demeure elle-même en suspens. Les Républicains contestent la suspension de la réforme, tandis que le budget proposé avant les amendements parlementaires ne comprend pas cette suspension. Cela signifie qu’en cas de passage en force par ordonnance, le budget ne comportera pas la suspension de la réforme des retraites. Françoise Gatel tient tout de même à rassurer : « Sébastien Lecornu a entendu la demande de suspension de la réforme des retraites ».

