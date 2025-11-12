Public Sénat
Frédérique Gerbaud : « Le secret de l’enquête est une double violence pour les victimes de viol »

Une proposition de loi a été déposée au Sénat, ce mercredi 19 novembre, pour rendre imprescriptibles les crimes sexuels sur les mineurs (actuellement la victime peut déposer plainte 48 ans après les faits). Une proposition inédite, car dans le droit pénal français, seuls les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles. Membre de la commission...

