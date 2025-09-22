Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Gabriel Attal va-t-il dissoudre le macronisme ?

Le meeting à Arras de Gabriel Attal avait des allures de présidentielles anticipées ce dimanche. L’ancien Premier ministre qui avait proposé à Emmanuel Macron sa démission plutôt que d’opter pour la dissolution, est revenu sur cette décision qui a conduit au blocage du pays. Pour Mathieu Souquière, essayiste, « la faible présence de membres du...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

35mn

Disponibilité

Jusqu'au 22/09/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Bonjour chez vous !