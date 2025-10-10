Gaëlle Paty : « L’Éducation nationale a essayé de se dédouaner de la mort de S. Paty »

Il y a tout juste cinq ans, Le 16 octobre 2020, à Conflans-Sainte-Honorine, Samuel Paty, professeur, était décapité par un terroriste islamiste pour avoir montré en classe des caricatures de Charlie Hebdo représentant le prophète Mahomet. La Cour d’assises spéciale de Paris a reconnu coupable les huit accusés responsables de l’engrenage qui a co... nduit à l’assassinat de Samuel Paty, condamnés à des peines allant d’un an à seize ans de réclusion criminelle. Gaëlle Paty, la sœur de Samuel Paty, était l’invitée de « Bonjour chez vous ! ». Gaëlle Paty raconte son vécu lors du procès de l’assassinat de Samuel Paty : « Côtoyer les accusés a été une souffrance : d’être à quelques mètres d’eux, des accusés qui refusent de répondre avec un minimum d’honnêteté, sans jamais reconnaître la moindre responsabilité. C’est extrêmement frustrant, car dans un procès on attend toujours une part de vérité, que l’enquête n’a pas pu démontrer. Ils ne me l’ont pas donnée, à part un des accusés, qui a un véritable repenti de ce qu’il a fait. Mais les sept autres nient en bloc, même ce qu’ils ont pu dire en garde à vue ». Gaëlle Paty a tenu également à clarifier certaines accusations dirigées vers les enseignants : « Les collègues de Samuel Paty n’ont pas fait preuve de lâcheté et l’ont soutenu. Cependant, l’Éducation nationale a très vite essayé de se dédouaner de la mort de Samuel Paty, avec un rapport bâclé, fourni quelques semaines après l’attentat. […] C’est une institution qui est un peu militaire, j’ai été professeure de l’Éducation nationale, donc je sais comment on nous parle. Vous rentrez dans ce corps : vous n’avez plus le droit de parler. Au niveau du collège, les deux procès qui ont eu lieu m’ont permis de comprendre ce qu’il s’était passé à l’intérieur du collège. J’aimerais maintenant comprendre ce qu’il s’est passé à l’intérieur de l’Éducation nationale ».

