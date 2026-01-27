Gaspard Koenig : Â« Nous nâ€™avons plus confiance dans notre eau, et dans nos institutions au fond Â»

Gaspard Koenig, philosophe et auteur Ã©tait lâ€™invitÃ© de la matinale Â« Bonjour chez vous ! Â» pour prÃ©senter les enjeux de son nouveau livre, Â« Aqua Â», notamment pour alerter sur la finitude des ressources en eau potable. Il cite Ã©galement le rapport rÃ©cent de lâ€™ONU sur la crise de lâ€™eau : Â« Ce nâ€™est pas une crise de lâ€™eau, car une crise câ€... ™est quelque chose que lâ€™on peut surmonter. Câ€™est une banqueroute, câ€™est irrÃ©versible Â». Gaspard Koenig rappelle que Â« lâ€™eau nâ€™est pas seulement une question de politique publique, câ€™est aussi une question mythologique. Lâ€™eau câ€™est la puretÃ©, la purification, le lien, lâ€™angoisse aussi. Parce que dans les lÃ©gendes normandes de lâ€™eau que jâ€™ai Ã©tÃ© rechercher pour ce livre, il y a aussi lâ€™eau malÃ©fique, lâ€™eau qui vous tueÂ». Gaspard Koenig considÃ¨re que Â« le fait dâ€™appuyer sur un bouton pour que lâ€™eau vienne toute seule participe Ã lâ€™illusion que lâ€™eau est infinie. Ã‡a coule, Ã§a nâ€™est pas trÃ¨s cher, le problÃ¨me de la quantitÃ© de lâ€™eau ne se pose pas. Mais la question de la qualitÃ© et de la pollution de lâ€™eau commence Ã Ã©merger : les gens commencent Ã regarder quel filtre acheter, et le marchÃ© des filtres est en pleine expansion. Et câ€™est assez existentiel, car si lâ€™on nâ€™a plus confiance dans son eau, on nâ€™a plus confiance dans toutes nos institutions au fond Â».

