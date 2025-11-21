Général Vincent Desportes : « Le rétablissement du service militaire était indispensable »

Le président de la République a annoncé, ce jeudi 27 novembre, la transformation du SNU (Service National Universel) en un service militaire de 10 mois pour les jeunes volontaires majeurs sélectionnés par les armées. L’objectif immédiat est le recrutement de 3.000 personnes en 2026, vers un horizon de 50.000 en 2035, pour un coût estimé de 2,3 mil... liards d’euros de 2026 à 2030. Le général Vincent Desportes, ancien directeur de l’École de guerre et professeur de stratégie à Sciences Po et HEC, considère que « le rétablissement du service militaire était indispensable et longuement réfléchi par les différentes autorités et le ministère des Armées. C’est une mesure qui devrait être efficace et fonctionner. Évidemment c’est une projection sur l’avenir, et c’est le minimum qui pouvait être fait. Les Armées n’ont pas lancé ce projet sans avoir conduit un certain nombre d’études et de sondages dans la population. Et ce qu’il en ressort, c’est un nombre de volontaire supérieur, voire largement supérieur, aux places offertes ». Le général Vincent Desportes a tenu à clarifier le rôle de ces futurs volontaires : « Le problème de notre armée aujourd’hui c’est qu’elle est excellente mais toute petite. Parce que nous sommes formatés par ce que l’on appelle un contrat opérationnel, qui a demandé pendant 20 ans à l’armée française de conduire des petites guerres, à quelques milliers de kilomètres du territoire national. Ces nouveaux réservistes pourront donc effectuer les tâches militaires sur le territoire national, et dégager près de 50.000 combattants professionnels ».

