Gérard Larcher : « Le sujet n’est pas de taxer les plus riches »

Le président du Sénat, Gérard Larcher, était l’invité spécial de notre émission. Le deuxième personnage de l’État a réagi à de nombreux sujets d’actualité. Face à l’accentuation des tensions et la volte-face de Donald Trump sur le conflit russo-ukrainien, Gérard Larcher a réaffirmé l’importance des accords de l’OTAN, et que dans c... e cadre « nous sommes aux côtés de l’Ukraine de façon déterminée ». Suite à la reconnaissance de l’État palestinien par le président de la République Emmanuel Macron à l’ONU, le 22 septembre, Gérard Larcher rappelle que « la solution à deux États est mise en avant par la France depuis plus de 40 ans. La Palestine n’a toujours pas de siège aux Nations Unies à cause du veto américain au Conseil de sécurité ». Vis-à-vis du blocage des institutions françaises au travers du Premier ministre, et face à la presse régionale, Gérard Larcher a « recommandé à Sébastien Lecornu de faire devant le Parlement une déclaration de politique générale. […] Sur le fond, l’impasse du budget, c’est d’abord la dépense, il faut diminuer la dépense publique et conforter les recettes sans alourdir les prélèvements obligatoires. La martingale devrait nous permettre d’avancer ».

Voir plus