Bonjour chez vous !

Gérard Larcher : « Le sujet n’est pas de taxer les plus riches »

Le président du Sénat, Gérard Larcher, était l’invité spécial de notre émission. Le deuxième personnage de l’État a réagi à de nombreux sujets d’actualité. Face à l’accentuation des tensions et la volte-face de Donald Trump sur le conflit russo-ukrainien, Gérard Larcher a réaffirmé l’importance des accords de l’OTAN, et que dans c...

Politique

Oriane Mancini

48mn

Jusqu'au 25/09/2026

