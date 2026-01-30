Gilles Simeoni : Â« Lâ€™assassinat dâ€™Alain Orsoni dessine la trame de pratiques mafieuses Â»

Depuis les locaux de France 3 Corse, Gilles Simeoni, prÃ©sident du conseil exÃ©cutif Corse, Ã©tait lâ€™invitÃ© exceptionnel de la matinale Â« Bonjour chez vous ! Â». Il est revenu sur lâ€™assassinat dâ€™Alain Orsoni, nationaliste corse, le 12 janvier dernier : Â« Un assassinat dramatique, commis dans des circonstances qui ont lÃ©gitimement choquÃ©, alors quâ... €™il assistait aux obsÃ¨ques de sa mÃ¨re. Et un assassinat qui sâ€™inscrit malheureusement dans une trop longue cohorte de drames en Corse, notamment avec le dÃ©cÃ¨s tragique dâ€™un jeune homme Ã Ajaccio, ou lâ€™assassinat dâ€™une toute jeune fille de dix-huit ans. Ces faits, mÃªme sâ€™ils sont de natures diffÃ©rentes, dessinent la trame de pratiques mafieuses qui existent en Corse, contre lesquelles il faut sâ€™Ã©lever avec sÃ©rÃ©nitÃ© et dÃ©termination Â». Gilles Simeoni a rappelÃ© le passÃ© particuliÃ¨rement instable des relations de la Corse avec lâ€™Ã‰tat franÃ§ais : Â« Historiquement, et câ€™est Ã©crit dans de nombreux rapports et ouvrages documentÃ©s, il y a eu des collusions entre le banditisme organisÃ©, des officines parallÃ¨les et des services de lâ€™Ã‰tat dans les annÃ©es 80-90, pour mettre en place une forme de contre-violence, un peu Ã lâ€™instar de ce quâ€™on pu faire les GAL (Groupes Anti-terroristes de LibÃ©ration) au Pays basque, contre les indÃ©pendantistes. Câ€™est lâ€™histoire dramatique de la Corse. Une histoire quâ€™il faut dâ€™ailleurs rÃ©inscrire dans les discussions politiques actuelles Â».

