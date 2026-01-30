Public SÃ©nat
Gilles Simeoni : Â« Lâ€™assassinat dâ€™Alain Orsoni dessine la trame de pratiques mafieuses Â»

Depuis les locaux de France 3 Corse, Gilles Simeoni, prÃ©sident du conseil exÃ©cutif Corse, Ã©tait lâ€™invitÃ© exceptionnel de la matinale Â« Bonjour chez vous ! Â». Il est revenu sur lâ€™assassinat dâ€™Alain Orsoni, nationaliste corse, le 12 janvier dernier : Â« Un assassinat dramatique, commis dans des circonstances qui ont lÃ©gitimement choquÃ©, alors quâ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

25mn

Disponibilité

Jusqu'au 30/04/2026

