Gisèle Jourda : « Les Palestiniens de Gaza doivent pouvoir vivre dignement »

Benyamin Netanyahou, Premier ministre israélien lance une offensive terrestre à Gaza-city, une nouvelle phase dans la riposte israélienne qui est condamnée par la France. Le Quai d’Orsay appelle le gouvernement de Netanyahou à « mettre fin à cette campagne destructrice qui n’a plus de logique militaire ». Cela résonne également avec la volonté... du président de la République, Emmanuel Macron, de reconnaître l’État palestinien à l’ONU, lundi prochain. Gisèle Jourda, sénatrice (PS) de l’Aude et présidente du groupe interparlementaire d’amitié France-Palestine, revient d’un voyage de quatre jours à Ramallah, Bethléem et Jérusalem pour rencontrer la société civile, les congrégations religieuses et le Premier ministre de l’État de Palestine, Mohammad Mustafa. Gisèle Jourda décrit « les difficultés, le désespoir mais aussi l’espérance de co-exister pacifiquement entre Palestiniens et Israéliens » en ajoutant que « les Palestiniens de Gaza doivent pouvoir vivre dignement. […] La lutte contre le Hamas ne doit pas permettre l’éradication du vécu des populations autochtones ».

