Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Gisèle Jourda : « Les Palestiniens de Gaza doivent pouvoir vivre dignement »

Benyamin Netanyahou, Premier ministre israélien lance une offensive terrestre à Gaza-city, une nouvelle phase dans la riposte israélienne qui est condamnée par la France. Le Quai d’Orsay appelle le gouvernement de Netanyahou à « mettre fin à cette campagne destructrice qui n’a plus de logique militaire ». Cela résonne également avec la volonté...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

25mn

Disponibilité

Jusqu'au 17/09/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Bonjour chez vous !