Bonjour chez vous !

Gouvernement Lecornu II : le nouveau casting dévoilé

Que penser de ce gouvernement Lecornu 2 ? Après les départs d’Élisabeth Borne, Manuel Valls et Bruno Retailleau, le gouvernement s’est quelque peu allégé de certains « poids lourds » politiques. Douze ministres ont été reconduits et l’équilibre des forces en jeu reste similaire, à la différence de huit ministres issus de la société civile...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

36mn

Disponibilité

Jusqu'au 13/10/2026

