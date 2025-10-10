Gouvernement Lecornu II : le nouveau casting dévoilé

Que penser de ce gouvernement Lecornu 2 ? Après les départs d’Élisabeth Borne, Manuel Valls et Bruno Retailleau, le gouvernement s’est quelque peu allégé de certains « poids lourds » politiques. Douze ministres ont été reconduits et l’équilibre des forces en jeu reste similaire, à la différence de huit ministres issus de la société civile... , sur lesquels s’appuie Sébastien Lecornu pour faire valoir sa politique de « rupture ». Pour Yves Thréard, directeur adjoint de la rédaction au Figaro, « ce qui compte maintenant c’est de voir la durée de vie du gouvernement. L’objectif c’est de surmonter une motion de censure. Pour ce qui est de sa composition, on voit qu’il y a de moins en moins d’hommes politiques qui aspirent à faire une carrière politique qui manifestent leur envie d’entrer dans des ministères à courte durée de vie. C’est cela qui explique la présence de personnes issues de la société civile dans le gouvernement, qui ont peut-être envie de vivre une nouvelle expérience : je pense à M. Papin et M. Farandou, qui sont des hommes d’entreprise ». Pour Pablo Pillaud-Vivien, rédacteur en chef de la revue Regards : « Il y a un fantasme du gouvernement technique qui serait composé de gens issus de la société civile, d’abord on remarque qu’ils restent minoritaires face à des poids lourds politiques : Rachida Dati, Annie Genevard, Gérald Darmanin. Ce mythe d’aller chercher des gens compétents, sous-entendant que les politiques ne sont pas compétents pour être ministres, il faudrait le mettre de côté. Ces nouveaux ministres de la société civiles seront, de la même manière que les autres ministres, pris dans des dynamiques idéologiques et de partis ».

