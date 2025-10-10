Public Sénat
Bonjour chez vous !

Gouvernement Lecornu II : l’heure de vérité ?

Avec La France Insoumise et le Rassemblement national qui déposent de toute manière leur motion de censure, le Parti Socialiste détient le sort du gouvernement Lecornu 2 entre leurs mains. En gage de non-censure, il exige la suspension de la réforme Borne sur les retraites, des garanties fiscales et le non-usage du 49.3. Tout dépend donc de ce que conti...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

36mn

Disponibilité

Jusqu'au 14/10/2026

Bonjour chez vous !