Gouvernement Lecornu II : l’heure de vérité ?

Avec La France Insoumise et le Rassemblement national qui déposent de toute manière leur motion de censure, le Parti Socialiste détient le sort du gouvernement Lecornu 2 entre leurs mains. En gage de non-censure, il exige la suspension de la réforme Borne sur les retraites, des garanties fiscales et le non-usage du 49.3. Tout dépend donc de ce que conti... endra la déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu aujourd’hui, mardi 14 octobre, à 15 heures devant l’Assemblée nationale. Pour Françoise Degois, éditorialiste politique : « Lecornu peut éviter la censure en prononçant le mot magique : ‘suspension’. Et je ne pense pas que ce soit un caprice de la gauche. La suspension de la réforme des retraites et se départir du 49.3 c’est le tarif minimum syndical. Et c’est davantage qu’une simple suspension qu’il faut, c’est une réouverture du débat parlementaire sur la réforme lors du vote sur le PLFSS, le budget de la sécurité sociale. Sinon… je trouve déjà qu’ils sont déjà très gentils les socialistes ». Pour Hubert Coudurier, directeur de l’information du Télégramme : « Il ne faut pas oublier qu’Emmanuel Macron est le dernier avatar du socialisme, c’est l’enfant rebelle du président François Hollande. Au-delà de ce fait, on peut se demander : est-ce que nous assisterons enfin à la naissance du Premier ministre Sébastien Lecornu ? Le président de la République a dit qu’il lui donnait ‘carte blanche’. Est-ce que Lecornu va s’en affranchir ? Parce que même s’il échappe à la censure maintenant, il va falloir qu’il y échappe jusqu’en 2027. Ce qu’il faut obtenir c’est un accord de non-censure pour gérer finalement la sortie du macronisme ».

Voir plus