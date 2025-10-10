Gouvernement Lecornu II : un sursis, à quel prix ?

Au lendemain de la déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu, « Bonjour chez vous ! » organise un débat entre les partis qui, a priori, ne voteront pas la censure jeudi pour voir s’il est encore possible pour le gouvernement Lecornu II de tenir. Le Premier ministre a cédé aux exigences du Parti Socialiste pour un accord de non-censure... , notamment sur la suspension de la réforme Borne sur les retraites et Laurent Wauquiez, chef des députés LR, a indiqué à l’Assemblée nationale que Les Républicains ne voteraient pas la censure. Cependant, pour Frédérique Puissat, sénatrice (LR) de l’Isère, il est possible que tous les députés Les Républicains ne suivent pas les consignes de vote de Laurent Wauquiez, « entre hier et aujourd’hui je n’ai pas fait le tour de tout le monde, donc je ne sais pas ». Alexandre Ouizille, sénateur (PS) de l’Oise, annonce que « l’écrasante majorité des députés socialistes ne votera pas la censure. S’il y a des défections aux consignes de vote chez nous, on les comptera sur les doigts d’une main ». Pour Violette Spillebout, députée (Ensemble pour la République) du Nord, « une solution est possible, un espoir est réouvert, même s’il est très vite éteint par tous ceux qui veulent le chaos, la dissolution et la démission du président de la République ».

