Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Gouvernement Lecornu II : un sursis, à quel prix ?

Au lendemain de la déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu, « Bonjour chez vous ! » organise un débat entre les partis qui, a priori, ne voteront pas la censure jeudi pour voir s’il est encore possible pour le gouvernement Lecornu II de tenir. Le Premier ministre a cédé aux exigences du Parti Socialiste pour un accord de non-censure...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

32mn

Disponibilité

Jusqu'au 15/10/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Bonjour chez vous !