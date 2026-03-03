Public SÃ©nat
Guillaume Ancel : Â« La seule arme que nâ€™a pas utilisÃ©e lâ€™Iran, câ€™est lâ€™action terroriste Â»

Lâ€™ancien officier et Ã©crivain Guillaume Ancel Ã©tait lâ€™invitÃ© de la matinale Bonjour Chez Vous du 3 mars 2026. Selon lui, le conflit actuel qui impacte tout le Moyen-Orient Â« nâ€™est pas tenable dans le temps ; dans moins de trois semaines, tout cela sera complÃ¨tement terminÃ© Â». Lâ€™ancien lieutenant-colonel rappelle que la fermeture du DÃ©troit dâ...

Politique

Oriane Mancini

19mn

Jusqu'au 01/06/2026

Bonjour chez vous !