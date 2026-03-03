Guillaume Ancel : Â« La seule arme que nâ€™a pas utilisÃ©e lâ€™Iran, câ€™est lâ€™action terroriste Â»

Lâ€™ancien officier et Ã©crivain Guillaume Ancel Ã©tait lâ€™invitÃ© de la matinale Bonjour Chez Vous du 3 mars 2026. Selon lui, le conflit actuel qui impacte tout le Moyen-Orient Â« nâ€™est pas tenable dans le temps ; dans moins de trois semaines, tout cela sera complÃ¨tement terminÃ© Â». Lâ€™ancien lieutenant-colonel rappelle que la fermeture du DÃ©troit dâ... €™Ormuz annoncÃ©e par les autoritÃ©s iraniennes gÃ©nÃ¨re des consÃ©quences nÃ©gatives Ã©galement dans le pays. Il prÃ©cise : Â« Lâ€™Iran est en train de chercher quels sont les moyens qui leur permettraient rÃ©ellement de perturber cette opÃ©ration. Ils ont fermÃ© le DÃ©troit d'Ormuz, mais le problÃ¨me câ€™est que lâ€™Iran a aussi besoin du dÃ©troit, pour exporter son pÃ©trole ; par consÃ©quent, Ã§a ne peut pas durer. Les marchÃ©s sâ€™affolent et les compagnies pÃ©troliÃ¨res en profitent pour augmenter les prix Ã toute vitesse. Â» La position de Guillaume Ancel prend un tournant fort, lorsquâ€™il dÃ©clare : Â« La seule arme que nâ€™a pas utilisÃ©e lâ€™Iran jusquâ€™ici câ€™est lâ€™action terroriste, et câ€™est Ã§a qui inquiÃ¨te tous les pays, y compris IsraÃ«l et les Etats-Unis parce que câ€™est une menace plus compliquÃ©e Ã gÃ©rer et par consÃ©quent tous les services de renseignements du monde entier sont sur les dents pour Ã©viter quâ€™il y ait un attentat qui touchera Ã©videmment des innocents. Â»

Voir plus