Hervé Marseille : « Si Sébastien Lecornu échoue, que peut-on faire après ? »

Après trois semaines sans gouvernement, et à l’approche des limites constitutionnelles pour faire voter le budget, c’est la deuxième journée de consultations des partis d’opposition par le Premier ministre. Hervé Marseille, sénateur (Centristes) des Hauts-de-Seine et président de l’UDI, souhaite la réussite de Sébastien Lecornu, « car s’i... l échoue, que peut-on faire après ? ». Face à l’hypothèse d’une nouvelle dissolution, Hervé Marseille argumente : « Le président de la République est élu jusqu’en 2027, il a déjà fait une dissolution, qu’on lui a reproché. Pourquoi voulez-vous qu’il dissolve à nouveau pour avoir le même résultat en pire ? Vous avez vu les intentions de vote, on sait très bien ce que ça donne : pas une clarification, mais une aggravation ». Hervé Marseille ferme de nombreuses portes aux réquisitions de la gauche pour un accord de non-censure du gouvernement, notamment en affirmant que « la majorité sénatoriale ne touchera pas à nouveau à l’âge de la retraite ». Il pousse cependant sur la question des salaires et du « pouvoir d’achat, qui est un sujet que l’on a délaissé depuis la COVID ».

