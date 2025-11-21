Public Sénat
Hervé Marseille : « Un service militaire c’est du temps et de l’argent, on n’a ni l’un ni l’autre »

Le feuilleton du vote du budget se poursuit. Ce mercredi, la commission mixte paritaire, composée de sept députés et sept sénateurs, n’a pas réussi à trouver de compromis sur le projet de de budget de la sécurité sociale. Le texte retourne donc à l’Assemblée nationale pour un ultime vote. Hervé Marseille, sénateur des Hauts-de-Seine et prési...

Politique

Oriane Mancini

24mn

Jusqu'au 27/11/2026

