Hervé Marseille : « Un service militaire c’est du temps et de l’argent, on n’a ni l’un ni l’autre »

Le feuilleton du vote du budget se poursuit. Ce mercredi, la commission mixte paritaire, composée de sept députés et sept sénateurs, n’a pas réussi à trouver de compromis sur le projet de de budget de la sécurité sociale. Le texte retourne donc à l’Assemblée nationale pour un ultime vote. Hervé Marseille, sénateur des Hauts-de-Seine et prési... dent du groupe Union Centriste et président de l’UDI (Union des démocrates et indépendants), affirme que « le budget de la Sécurité sociale, c’est la mère de toutes les batailles pour la suite. Parce que le dialogue entrepris pour trouver des compromis avec les socialistes, c’est-à-dire la stabilité, il tient beaucoup à cette affaire de retraites, qui est le totem voulu par la gauche. S’il n’y a plus la suspension de la réforme des retraites, il n’y a pas grand-chose. Donc je pense qu’à l’Assemblée, le gouvernement fera beaucoup pour aboutir ». Et puis le président de la République précise aujourd’hui les contours du futur « service national volontaire » pour faire face aux « menaces croissantes ». Le SNU, service national universel, sera transformé pour accueillir 2000 à 3000 jeunes majeurs. Hervé Marseille est d’accord sur le fond, peu sur la forme : « Cela suppose quand-même une organisation. L’armée de métier c’est très technicisée, donc la question sera quelles seront les tâches et le sens de leur action ? Et cette organisation elle prend du temps et ça coûte cher. Et on n’a ni temps ni argent».

Voir plus