Ian Brossat : Â« Il serait temps que le gouvernement tire les conclusions de la rue Â»

Le lendemain des manifestations inter-syndicales du 18, Ian Brossat, sÃ©nateur (PCF) de Paris, porte-parole du Parti Communiste FranÃ§ais, estime Â« que câ€™est une trÃ¨s belle mobilisation Â», de 500.000 Ã 1 million de manifestants, selon respectivement le ministÃ¨re de lâ€™IntÃ©rieur et la CGT. Ian Brossat ajoute que Â« ce mois de septembre est une rentrÃ... ©e marquÃ©e par les mobilisations sociales. Il y a eu le 10 septembre, une Ã©norme fÃªte de lâ€™HumanitÃ© le week-end dernier avec plus de 610.000 participants, ce qui est un record absolu, et puis hier avec des trÃ¨s gros dÃ©filÃ©s [â€¦] Il serait temps, pour le gouvernement, de tirer les conclusions des lÃ©gislatives et de la rue Â». Ã‰galement candidat Ã la mairie de Paris, Ian Brossat annonce Ãªtre en discussion avec les autres candidats de gauche pour une coalition : Â« Parce que la droite est en train de sâ€™organiser pour gagner Paris, et quâ€™il y a eu des Ã©vÃ¨nements cet Ã©tÃ© qui accroissent cette menace, notamment ce nouveau mode de scrutin qui a Ã©tÃ© votÃ©, et qui est taillÃ© sur mesure pour Mme Rachida Dati Â».

