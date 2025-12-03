Ian Brossat : « Les députés communistes ont eu raison de s’opposer au budget dans sa copie finale »

Le budget de la Sécurité sociale a été voté par l’Assemblée nationale ce mardi 9 décembre. Le texte a été approuvé par les groupes Ensemble (macronistes), MoDem (centristes), le Parti Socialiste et le groupe LIOT (indépendants). Il a été rejeté par La France Insoumise, le Parti Communiste, l’Union des Droites d’Éric Ciotti et le Rassembl... ement national. Les élus d’Horizons, Les Républicains et les Écologistes ont été divisés, mais se sont majoritairement abstenus. Ian Brossat, sénateur (communiste) de Paris et porte-parole du PCF, constate « qu’un certain nombre de combats que nous avons mené, notamment contre les franchises médicales, ou l’augmentation du temps de travail, avancés par les sénateurs de droite, ont été mis en échec. La copie budgétaire est positive. Est-ce que pour autant il fallait un vote positif ou une abstention ? Je pense que les députés communistes ont eu raison de s’opposer à ce PLFSS dans sa version finale ». Ian Brossat fustige la manière dont est perçue la « méthode Lecornu » dans les médias : « Si le Parlement avait été véritablement respecté, la réforme des retraites aurait été purement et simplement abrogée. Il y a de fait une majorité à l’Assemblée nationale pour l’abroger, mais jamais il n’a été permis que ce vote ait lieu. Les députés communistes ont fait voter une résolution qui n’a pas de valeur contraignante pour se prononcer sur la réforme des retraites. Donc il y a encore du chemin pour que ce soit vraiment le Parlement qui dirige le pays ».

Voir plus