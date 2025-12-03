Public Sénat
Ian Brossat : « Les députés communistes ont eu raison de s’opposer au budget dans sa copie finale »

Le budget de la Sécurité sociale a été voté par l’Assemblée nationale ce mardi 9 décembre. Le texte a été approuvé par les groupes Ensemble (macronistes), MoDem (centristes), le Parti Socialiste et le groupe LIOT (indépendants). Il a été rejeté par La France Insoumise, le Parti Communiste, l’Union des Droites d’Éric Ciotti et le Rassembl...

Politique

Oriane Mancini

24mn

Jusqu'au 10/12/2026

