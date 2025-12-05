Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Industrie : liquidation de Brandt, symbole d’un déclin français ?

Après 100 ans d’activité, Brandt, le dernier fabricant de gros équipements électroménagers français entre en liquidation, avec la perte de 750 emplois. C’est un énième choc industriel pour la France. Parmi les offres présentées pour sauver le groupe, celui de la SCOP, une coopérative des salariés qui promettait de sauver 295 emplois, a été ...

Publié le

Invité

Françoise Degois

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

35mn

Disponibilité

Jusqu'au 12/12/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Bonjour chez vous !