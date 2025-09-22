Jacques Attali : « Il faut un soutien massif à la majorité israélienne contre Netanyahou »

L'intégrale du mardi 23 septembre
Devant les Nations Unies, le président de la République Emmanuel Macron a reconnu l’État palestinien, le lundi 22 septembre. Pour Jacques Attali, écrivain, président de Attali Associés et ancien haut-fonctionnaire, la reconnaissance de l’État palestinien va dans la bonne direction, même pour Israël : « Les Palestiniens hors du Hamas et les Isra... éliens hors de Netanyahou veulent la paix ». Cependant les sièges laissés vides par les États-Unis et Israël à l’ONU montrent que la situation est loin d’aller vers une solution à deux États. Pour Jacques Attali : « Si les États-Unis n’arrêtent pas Netanyahou, ce dernier annexera la base du territoire palestinien. […] J’ai dit dès la fin octobre 2023 que c’est un criminel de guerre et qu’il devait aller en prison. Il est complice et a participé à la création du Hamas. Il ne faut pas oublier qu’il a été nommé Premier ministre après les élections qui font suite aux attentats du Hamas, qui ont renversé l’opinion de la majorité en Israël ».
