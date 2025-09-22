Public Sénat
Bonjour chez vous !

Jacques Attali : « Il faut un soutien massif à la majorité israélienne contre Netanyahou »

Devant les Nations Unies, le président de la République Emmanuel Macron a reconnu l’État palestinien, le lundi 22 septembre. Pour Jacques Attali, écrivain, président de Attali Associés et ancien haut-fonctionnaire, la reconnaissance de l’État palestinien va dans la bonne direction, même pour Israël : « Les Palestiniens hors du Hamas et les Isra...

Jacques Attali

Oriane Mancini

