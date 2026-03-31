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Bonjour chez vous !

Jean-Baptiste Blanc : « Il y a 238 condamnations pour viols conjugaux en 2024, c’est énorme. »

Adopté à l’unanimité par l’Assemblée nationale, le texte sur l’abolition du devoir conjugal soulève plus d’opposition dans la chambre haute. Les sénateurs examinent cette proposition de loi ce jeudi, et à cette occasion, le rapporteur de ce texte, le sénateur (LR) du Vaucluse Jean-Baptiste Blanc était l’invité de la matinale. Jean-Baptist...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

22mn

Disponibilité

Jusqu'au 08/07/2026

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