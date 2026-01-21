Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Jean-François Husson : « 38 jours de débat sur le budget, une seule voix pour, tout ça pour ça »

Après l'échec des deux motions de censure, déposées par la gauche - hormis le Parti Socialiste - et par le Rassemblement national et l'Union des droites pour la République, le texte budgétaire de « compromis » a été transmis au Sénat pour relecture. Une majorité des sénateurs s'est accordée pour rejeter d'emblée le texte. Jean-François Husso...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

27mn

Disponibilité

Jusqu'au 29/04/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Bonjour chez vous !