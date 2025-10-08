Jean-François Husson : « Nous exigeons que tous les éléments du budget soient mis sur la table »

Après cinq semaines à Matignon, Sébastien Lecornu prononce ce mardi 14 octobre, son discours de politique générale devant l’Assemblée générale. Deux motions de censure du gouvernement ont été déposées, respectivement par La France Insoumise et le Rassemblement National. La question demeure : est-ce que le budget avancé par Sébastien Lecornu c... omportera ou non une suspension de la réforme Borne sur les retraites ? Si ce n’est pas le cas, le Parti socialiste a annoncé voter la censure, ce qui ferait basculer le gouvernement Lecornu 2. Pour Jean-François Husson, sénateur (LR) de Meurthe-et-Moselle, « sur la suspension de la réforme des retraites, on nous demande de nous exprimer à l’aveugle. Quel est ce pays avec un Premier ministre tenu au bord d’une falaise avec une épée dans les reins, tenue par les socialistes ? L’émiettement des partis à l’Assemblée nationale fait un mal terrible à la France. On prend un retard considérable, avec un déficit qui ne cesse de croître ». Également rapporteur général de la commission des finances au Sénat, Jean-François Husson s’inquiète que « tous les éléments du budget n’aient pas encore été mis sur la table. Ce n’est pas raisonnable, c’est un manque de sérieux et de respect vis-à-vis du Parlement. Nous n’avons pour le moment aucun élément sur le budget. Nous sommes déjà en retard pour l’examiner. […] Pendant ce temps la gauche ne réclame que davantage de dépenses et d’augmentations d’impôts. C’est une fuite en avant ».

