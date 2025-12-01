Jean-François Husson sur le budget : « Il faut laisser le Sénat agir »

Crise politique, institutionnelle, économique, diplomatique, démographique : la France entre dans une période de grandes turbulences. Le sénateur (LR) de Meurthe-et-Moselle, Jean-François Husson, également rapporteur général de la commission des finances du Sénat, alerte : « Nous sommes dans une période d’hyper-instabilité ». Jean-François Hu... sson fait part de ses inquiétudes : « Des tensions géopolitiques, qui n’ont jamais été aussi fortes depuis des décennies. Et en France la vie politique est traversée de courants divers, d’un délitement de la pensée : les partis politiques n’ont plus la place qu’ils avaient, les syndicats non plus. Et le point d’orgue de cet affaissement de cette fragmentation : c’est la dissolution. Le chef de l’État a, par cette décision, précipité les choses ». Sur la question budgétaire, Jean-François Husson garde une once d’optimisme : « Je pense qu’un compromis est possible, et que le texte budgétaire peut aboutir, avec une commission mixte paritaire conclusive. Nous avons deux Chambres. Je redis au gouvernement : ‘laissez le Sénat agir, délibérer et poser ses priorités, d’autant que l’Assemblée nationale l’a fait pour ne rien valider’. Il nous faut donner un budget à la France avant le 31 décembre de cette année ».

