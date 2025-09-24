Jean-François Rapin : « Le matraquage fiscal, c’est fini »

Après trois semaines de consultations, le Premier ministre n’effectue toujours pas d’annonce sur la feuille de route du budget et le futur gouvernement. Après avoir fermé la porte à la taxe Zucman et à la suspension de la réforme Borne sur les retraites, qui font partie des réclamations de la gauche, Sébastien Lecornu s’est dit ouvert « à un ... débat sur la justice fiscale ». Pour Jean-François Rapin, sénateur (LR) du Pas-de-Calais : « Pour Les Républicains, les lignes rouges sont claires, même si je n’aime pas ce terme car cela veut dire que l’on ne négocie plus rien, mais le matraquage fiscal, c’est fini ». Face à la menace d’une motion de censure du Parti Socialiste et du reste de la gauche, Jean-François Rapin pense que « le Premier ministre doit également trouver un accord de non-censure avec le Parti Socialiste. Il faut viser une non-censure large, car si elle est obtenue à quelques voix près, cela fragilise le gouvernement ».

