Jean Hingray : « Nous sommes contraints d’accepter la suspension de la réforme des retraites »

Édouard Philippe, patron d’Horizons, membre de la coalition gouvernementale, a annoncé ce 2 décembre que son groupe ne votera pas le budget de la Sécurité sociale en cas de suspension de la réforme des retraites. Un ultimatum qui pose la question : va-t-on vers un rejet du texte dans l’Hémicycle ? Jean Hingray, sénateur (Union Centriste) des Vosg... es, dit avoir « été un peu étonné de cette annonce d’Édouard Philippe. Sur la suspension de la réforme des retraites, nous sommes au pied du mur, nous ne pouvons pas faire autrement que l’accepter. Il faut que certains groupes politiques admettent la situation de la France telle qu’elle est. On nous demande de faire des efforts budgétaires conséquents dans nos collectivités, il faut que l’État le fasse aussi ». Également membre de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, Jean Hingray a réagi à la manifestation du 11 octobre dernier, où plusieurs milliers de bénévoles et de salariés du monde associatif et du milieu sportif ont manifesté à travers le pays pour dénoncer des coupes sans précédent : « On ne peut que partager cette opinion. C’est un peu plus de 25% du budget national alloué au sport qui est supprimé, notamment pour les plus jeunes au travers du pass sport. Mais en même temps, on doit trouver de l’argent dans tous les budgets, donc il faut que chacun se responsabilise ».

