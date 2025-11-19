Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Jean Hingray : « Nous sommes contraints d’accepter la suspension de la réforme des retraites »

Édouard Philippe, patron d’Horizons, membre de la coalition gouvernementale, a annoncé ce 2 décembre que son groupe ne votera pas le budget de la Sécurité sociale en cas de suspension de la réforme des retraites. Un ultimatum qui pose la question : va-t-on vers un rejet du texte dans l’Hémicycle ? Jean Hingray, sénateur (Union Centriste) des Vosg...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

26mn

Disponibilité

Jusqu'au 04/12/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Bonjour chez vous !