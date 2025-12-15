Public Sénat
Jean-Louis Bourlanges : « Emmanuel Macron a voulu surfer sur le mécontentement des agriculteurs »

Invité de notre émission, l'ancien député MODEM Jean-Louis Bourlanges est revenu sur la position de la France concernant le Mercosur, qui rejette le texte en l'état. Il déplore le manque de concertation. "Le Mercosur a été condamné partout, sans avoir été débattu. Le problème dans ce pays, c'est qu'on ne débat pas en profondeur des problèmes, ...

