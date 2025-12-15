Jean-Louis Bourlanges : « Emmanuel Macron a voulu surfer sur le mécontentement des agriculteurs »

Invité de notre émission, l'ancien député MODEM Jean-Louis Bourlanges est revenu sur la position de la France concernant le Mercosur, qui rejette le texte en l'état. Il déplore le manque de concertation. "Le Mercosur a été condamné partout, sans avoir été débattu. Le problème dans ce pays, c'est qu'on ne débat pas en profondeur des problèmes, ... sur tous les domaines : stratégique, européen, économique... Quelle est la politique économique qu'il faut faire, comment il faut effectivement relever les défis technologiques comme nous y invite Mario Draghi. Sur tous les sujets, il y a un immense étouffoir, et on ne discute que de deux choses : à qui on va prendre de l'argent, et à qui on va en donner. Et ça, ça tient lieu, en tout cas depuis la dissolution, de débat politique." Selon l’ancien président de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée Nationale, Emmanuel Macron a souhaité tirer profit de la colère agricole en demandant à l'Europe le report du vote. "Je crois qu'il a vraiment voulu exploiter, surfer sur un mécontentement très profond des agriculteurs, en se disant : c'est un domaine de politique internationale, je suis compétent, je vais coller à la population. Et en réalité, tous ceux qui observent attentivement la chose savent que ce n'était certainement pas dans un rejet du Mercosur... Pas plus que ça n'a été dans un rejet du CETA".

