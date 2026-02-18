Public Sénat
Jean-Michel Arnaud : « Nous attendons des réponses claires sur l’organisation des JO de 2030 »

Après deux semaines de compétition à Milan et Cortina, les Jeux Olympiques d’hiver de 2026 se sont achevés dimanche. A l’issue de la cérémonie de clôture, le drapeau olympique a été remis à la France et a fait son grand retour ce lundi à Albertville, en Savoie : car la prochaine édition des JO d’hiver en 2030 aura lieu dans les Alpes franç...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

28mn

Disponibilité

Jusqu'au 25/05/2026

