Jean-Michel Arnaud : « Nous attendons des réponses claires sur l’organisation des JO de 2030 »

Après deux semaines de compétition à Milan et Cortina, les Jeux Olympiques d’hiver de 2026 se sont achevés dimanche. A l’issue de la cérémonie de clôture, le drapeau olympique a été remis à la France et a fait son grand retour ce lundi à Albertville, en Savoie : car la prochaine édition des JO d’hiver en 2030 aura lieu dans les Alpes franç... aises. Jean-Michel Arnaud, sénateur (UC) des Hautes-Alpes se réjouit : « Les Jeux Olympiques sont une perspective joyeuse, portée par l’enthousiasme des J.O de Milan Cortina, l’enthousiasme des très nombreux téléspectateurs sur FranceTélévisions et toutes les chaînes associées. Il y a cette envie d’avoir envie d’avoir de beaux jeux, de retrouver l’esprit olympique de Paris 2024, mais aussi l’enthousiasme vécu au bord des pistes de ski, de bobsleigh, même sur le curling et cette razzia française sur les médailles. Cela montre que malgré quelques esprits chagrins, il y a toujours un enthousiasme autour du sport. Le sport fédère et peut rassembler les territoires de la Haute-Savoie jusqu’à Nice pour les JO de 2030 ». Concernant la crise de gouvernance et les départs au sein du COJOP (le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques), le sénateur veut regarder le verre à moitié plein : « La feuille de route est installée, nous avons une loi olympique qui a été votée, nous avons Solideo, la Société de Livraison des Exports Olympiques qui est au travail, nous avons un délégué interministériel aux JO, M. Molina qui est en place. Il y a une volonté très claire au plus haut sommet de l’État - le président de la République, le Premier ministre, le ministre des Sports et la présidente du CNOSF, le comité national olympique et sportif français. Nous aurons le plaisir d’auditionner demain matin M. Grospiron et la DIJOP (délégation interministérielle aux Jeux Olympiques et Paralympiques au Sénat). Nous attendons des réponses claires sur l’organisation pour rapidement passer la première ».

