Jean-Michel Blanquer : « Le narcotrafic est une puissance de corruption de l’autorité publique »

Ancien ministre de l’Éducation nationale et auteur de « Civilisation française », Jean-Michel Blanquer était l’invité de la matinale « Bonjour chez vous ! ». Dans ce livre, il propose un diagnostic sur l’état de la France. Face au péril croissant du narcotrafic en France, Jean-Michel Blanquer alerte : « La France peut devenir un narco-État,...

Publié le

Invité

Jean-Michel Blanquer

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

22mn

Disponibilité

Jusqu'au 18/11/2026

