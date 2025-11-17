Jean-Michel Blanquer : « Le narcotrafic est une puissance de corruption de l’autorité publique »

Ancien ministre de l’Éducation nationale et auteur de « Civilisation française », Jean-Michel Blanquer était l’invité de la matinale « Bonjour chez vous ! ». Dans ce livre, il propose un diagnostic sur l’état de la France. Face au péril croissant du narcotrafic en France, Jean-Michel Blanquer alerte : « La France peut devenir un narco-État,... comme n’importe quel État, nous n’avons pas un vaccin contre ça. J’ai vécu en Colombie, j’ai travaillé sur l’Amérique latine, et j’ai vu naître ce type de problèmes dans des pays qui ont un État moins solide que le nôtre au départ, mais qui étaient partis de situations comparables. C’est-à-dire le moment où il y a un tellement d’argent en jeu, entre 4 et 10 milliards d’euros par an dans le narcotrafic, que la puissance de corruption crée une gangrène pour l’autorité publique ». À la suite des nombreuses promesses sur la décentralisation, Jean-Michel Blanquer considère que « le fait d’avoir une ville-monde comme Paris, a des aspects positifs pour la France. Quand vous êtes la capitale mondiale de la mode, vous avez des ateliers de maroquinerie qui se développent sur le territoire, l’industrie du luxe qui bénéficie aux villes et villages. Il y a de bons aspects dans la métropolisation, mais ce doit être au bénéfice du reste du territoire. Je parle beaucoup de l’axe Le Havre-Paris, dans notre histoire nous sommes passés à côté de notre gigantesque potentiel maritime. Nous sommes la première façade maritime européenne, or nous ne sommes pas du tout les premiers ports européens ».

Voir plus