Public Sénat
Bonjour chez vous !

Jean-Philippe Tanguy : « La classe moyenne et les retraités paieront la lâcheté des Républicains »

C’est un vote qui a créé la surprise, dans la soirée du mardi 28 octobre, l’Assemblée nationale a voté largement pour un impôt sur les multinationales par la gauche et le Rassemblement National. L’impôt sur les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft) a été doublé, passant de 3 à 6%. Le gouvernement a fustigé ce vote, très inqu...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

19mn

Disponibilité

Jusqu'au 29/10/2026

