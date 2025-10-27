Jean-Philippe Tanguy : « La classe moyenne et les retraités paieront la lâcheté des Républicains »

C’est un vote qui a créé la surprise, dans la soirée du mardi 28 octobre, l’Assemblée nationale a voté largement pour un impôt sur les multinationales par la gauche et le Rassemblement National. L’impôt sur les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft) a été doublé, passant de 3 à 6%. Le gouvernement a fustigé ce vote, très inqu... iet des représailles de Donald Trump, tandis que Les Républicains se disent opposés « à toute forme de nouvelle taxe ». Pour Jean-Philippe Tanguy, député (RN) de la Somme, cette victoire est vaine, puisque le budget sera fait par ordonnance : « Le Parlement n’a pas le temps d’examiner le budget dans les bonnes conditions. Nous avons seulement 35 jours à l’Assemblée nationale. Le parti du bloc central a déposé beaucoup trop d’amendements : 2000 sur les 3500 amendements déposés. Le camp macroniste, Les Républicains et le Parti Socialiste vont lentement et ne veulent pas aller au vote, mais faire passer le budget par ordonnances. Le Parlement sera court-circuité et la classe moyenne et les retraités paieront la lâcheté des Républicains lors du vote de la censure ». Jean-Philippe Tanguy est également revenu sur la position du Rassemblement National sur la taxe Zucman, qui sera examinée par l’Hémicycle prochainement : « La taxe Zucman est mal faite, ça n’est qu’un slogan. Nous avons des formes de taxation des plus privilégiés, c’est l’impôt sur la fortune financière, que Marine le Pen propose depuis 2022, ce qui protège les investissements dans les entreprises de toute taille et évite l’exil des capitaux qui financent l’économie ».

Voir plus