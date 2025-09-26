Jean-Philippe Tanguy : « Les hauts fonctionnaires de Bercy préparent déjà un budget par ordonnance »

À seulement 12 jours des limites constitutionnelles pour voter le budget, la pression monte sur le Premier ministre Sébastien Lecornu, qui n’a toujours pas mis en avant de feuille de route ou de nomination de gouvernement. Jean-Philippe Tanguy, député (RN) de la Somme et président délégué du groupe Rassemblement National à l’Assemblée nationale... a publiquement annoncé que son groupe politique était prêt à ne pas censurer le gouvernement s’il baissait significativement les taxes et les dépenses de l’État. Sur le plateau de « Bonjour chez vous ! », il déclare que « si le Premier ministre annonce dans le discours de politique générale des orientations qui ne vont pas du tout dans le bon sens, nous ne nous interdisons pas de censurer. Parce qu’il y a le sentiment que Sébastien Lecornu, dans la droite ligne de Macron, joue en permanence la montre contre la démocratie […] J’ai des échos qui viennent de Bercy que les hauts fonctionnaires préparent des ordonnances. C’est-à-dire que pour la première fois sous la Ve République, le Premier ministre sait que nous n’avons pas le temps pour voter le budget, et s’il n’y a pas de vote, le gouvernement appliquera le budget par ordonnance ».

