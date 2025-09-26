Public Sénat
Jean-Philippe Tanguy : « Les hauts fonctionnaires de Bercy préparent déjà un budget par ordonnance »

À seulement 12 jours des limites constitutionnelles pour voter le budget, la pression monte sur le Premier ministre Sébastien Lecornu, qui n’a toujours pas mis en avant de feuille de route ou de nomination de gouvernement. Jean-Philippe Tanguy, député (RN) de la Somme et président délégué du groupe Rassemblement National à l’Assemblée nationale...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

21mn

Disponibilité

Jusqu'au 01/01/2026

