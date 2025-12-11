Jean-Philippe Tanguy : « L’Union européenne ne veut plus que l’élevage prospère »

La colère s’étend dans le monde agricole : prix cassés, Politique Agricole Commune européenne, accords de libre-échange et abattage de troupeaux pour lutter contre la dermatose nodulaire. Les agriculteurs poursuivent leurs manifestations dans le Sud-Ouest. Pour Jean-Philippe Tanguy, député de la Somme et président délégué du groupe RN à l’Ass... emblée nationale : « Le précédent mouvement n’a pas trouvé de réponse de la part du gouvernement. On a une loi Duplomb qui rencontre beaucoup de difficultés, qui n’est pas encore appliquée, qui était très en deçà des attentes, les prix ne sont toujours pas rémunérateurs, le Mercosur va être signé si l’Italie ne vient pas en soutien de la France. La rapidité de cette crise dans l’élevage français vient du sentiment que le gouvernement et l’Union européenne ne veulent plus que l’élevage prospère, en considérant qu’il est polluant et nocif, avec l’idée de transférer cette activité dans les pays de l’Est ». Jean-Philippe Tanguy fustige le traité UE-Mercosur : « Je suis contre le mondialisme et ses accords de libre-échange. Les débouchés pour les vins, spiritueux et producteurs laitiers dans le Mercosur, c’est du chantage, ce sont les petits bouts de la lorgnette. On parle toujours des filières à qui ça profite et les autres s’effondrent. Est-ce que l’agriculture française va bien après 20 ans de libre-échange ? Non. Est-ce que les filières importatrices ont compensé sur les filières importatrices ? Non. Vous n’avez pas besoin d’un accord de libre-échange pour faire du commerce ».

