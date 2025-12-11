Public Sénat
Jean-Philippe Tanguy : « L’Union européenne ne veut plus que l’élevage prospère »

La colère s’étend dans le monde agricole : prix cassés, Politique Agricole Commune européenne, accords de libre-échange et abattage de troupeaux pour lutter contre la dermatose nodulaire. Les agriculteurs poursuivent leurs manifestations dans le Sud-Ouest. Pour Jean-Philippe Tanguy, député de la Somme et président délégué du groupe RN à l’Ass...

Politique

Oriane Mancini

24mn

Jusqu'au 18/03/2026

