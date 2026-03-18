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Bonjour chez vous !

Jean-Raymond Hugonet : « Le cas d'Aulas à Lyon nous montre que la politique c’est aussi un métier »

A l’issue du second tour des municipales, la droite demeure la première force politique du pays avec la victoire des élus républicains dans plus de la moitié des villes de plus de 9 000 habitants. Les trois plus grandes villes du pays Paris, Lyon, Marseille, restent cependant aux mains de la gauche. Au surlendemain du scrutin, c’est l’heure du bila...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

30mn

Disponibilité

Jusqu'au 22/06/2026

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