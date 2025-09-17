Jérôme Durain : « Le narcotrafic est une menace majeure de corruption de nos institutions »

Alors que le Premier ministre Sébastien Lecornu se mure dans le silence depuis sa nomination, les partis d’opposition attendent toujours les compromis que le futur gouvernement serait prêt à concéder. C’est le cas du Parti Socialiste. Jérôme Durain, sénateur (PS) de Saône-et-Loire insiste sur « l’immense attente de davantage de justice fiscale... dans le pays. Il y a un besoin de redistribution. […] Si on nous propose autre chose que la taxe Zucman, pourquoi pas. » Après dix ans de mandat, Jérôme Durain quittera dans les prochains jours sa fonction de sénateur au profit de la présidence de la région Bourgogne-Franche-Comté. L’un des projets de loi phare du sénateur portait sur la lutte contre le narcotrafic. Pour Jérôme Durain : « C’est un travail transpartisan, voté à l’unanimité, conjoint avec l’exécutif, avec de nombreux compromis. Cependant la réalité du terrain nous fait comprendre que le travail n’est pas fini. […] L’élément qui a retenu notre attention dans la commission d’enquête c’est la dimension corruptive. Quand il y a tellement d’argent, évidemment que les institutions sont menacées ».

Voir plus