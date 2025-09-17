Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Jérôme Durain : « Le narcotrafic est une menace majeure de corruption de nos institutions »

Alors que le Premier ministre Sébastien Lecornu se mure dans le silence depuis sa nomination, les partis d’opposition attendent toujours les compromis que le futur gouvernement serait prêt à concéder. C’est le cas du Parti Socialiste. Jérôme Durain, sénateur (PS) de Saône-et-Loire insiste sur « l’immense attente de davantage de justice fiscale...

