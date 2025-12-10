Public Sénat
Joshua Hochart : « L’accord du Mercosur est l’arrêt de mort de l’agriculture française »

Alors qu’en France les agriculteurs se mobilisent contre l’abattage de leurs troupeaux, le sommet du Mercosur se tiendra ce samedi 20 décembre au Brésil, dans lequel Ursula von der Leyen souhaite signer le traité commercial qui importera de nombreux produits agricoles et d’élevage d’origine latine. Face à la colère des agriculteurs français, E...

