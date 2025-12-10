Joshua Hochart : « L’accord du Mercosur est l’arrêt de mort de l’agriculture française »

Alors qu’en France les agriculteurs se mobilisent contre l’abattage de leurs troupeaux, le sommet du Mercosur se tiendra ce samedi 20 décembre au Brésil, dans lequel Ursula von der Leyen souhaite signer le traité commercial qui importera de nombreux produits agricoles et d’élevage d’origine latine. Face à la colère des agriculteurs français, E... mmanuel Macron essaye de repousser le vote du texte et de négocier avec l’Italie une opposition au projet. Joshua Hochart, sénateur (RN) du Nord, est ferme : « La France doit faire capoter cet accord du Mercosur. Cet accord c’est l’arrêt de mort de notre agriculture française. C’est négocié depuis des années et la France n’a pas su s’imposer, avec de nombreuses volte-face sur le sujet. Bœuf, volaille, maïs, porc, ce sont plusieurs milliers de tonnes qui seront importés. Il n’y a pas à transiger sur les avantages et les inconvénients de cet accord, pour notre souveraineté agricole française, c’est l’ensemble qu’il faut arrêter immédiatement ». Joshua Hochart est également revenu sur la question de la vaccination des troupeaux français pour lutter contre la dermatose nodulaire : « Enfin on vaccine les troupeaux. La ministre nous avait annoncé entre six et douze mois pour vacciner l’ensemble du cheptel français. On s’étonnait au début de ces délais, car nos vétérinaires sont plus efficaces que ça. C’est le délai pour s’approvisionner en doses, car l’Afrique du Sud est le seul fournisseur. Avant la France était capable de fournir des doses, aujourd’hui on n’en est plus capable. C’est une autre perte de souveraineté comme sur tant de domaines ».

