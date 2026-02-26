Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Julien Denormandie : « Il y a une vision commune dans notre pays, c'est de chérir nos agriculteurs »

Julien Denormandie, ingénieur agronome et ancien ministre de l'Agriculture et du Logement était l'invité de la matinale « Bonjour chez vous ! » pour réagir à l'actualité bouillonnante autour des agriculteurs français : traités de libre-échange avec l'Inde et le Mercosur, baisse budgétaire de la Politique Agricole Commune et épidémie de dermatos...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

24mn

Disponibilité

Jusqu'au 27/05/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique