Public SÃ©nat
Le direct
Bonjour chez vous !

Karine Daniel : Â« Je demande au Ministre de revoir ces fermetures dâ€™Ã©coles, câ€™est inacceptable Â»

Les enseignants du public appellent Ã  la grÃ¨ve pour protester contre la suppression annoncÃ©e de postes dans le cadre des discussions autour de la carte scolaire. Ces fermetures de classes seraient une rÃ©ponse Ã  la chute dÃ©mographique que connaÃ®t la France. Le ministre de lâ€™Education nationale parle dâ€™une perte historique dâ€™Â« un million dâ€™Ã©lÃ...

PubliÃ© le

ThÃ©matique

Politique

PrÃ©sentateur

Oriane Mancini

DurÃ©e

24mn

DisponibilitÃ©

Jusqu'au 29/06/2026

Partager ce replay

Les derniers Ã©pisodes

Sur la mÃªme thÃ©matique

DÃ©couvrez

Bonjour chez vous !