Karine Daniel : Â« Je demande au Ministre de revoir ces fermetures dâ€™Ã©coles, câ€™est inacceptable Â»

Les enseignants du public appellent Ã la grÃ¨ve pour protester contre la suppression annoncÃ©e de postes dans le cadre des discussions autour de la carte scolaire. Ces fermetures de classes seraient une rÃ©ponse Ã la chute dÃ©mographique que connaÃ®t la France. Le ministre de lâ€™Education nationale parle dâ€™une perte historique dâ€™Â« un million dâ€™Ã©lÃ... ¨ves sur 6,5 millions, en Ã©cole primaire, depuis 2019 Â». Une suppression de prÃ¨s de 4 000 postes est prÃ©vue pour la rentrÃ©e 2026, pour sâ€™adapter Ã la baisse dâ€™effectifs des Ã©lÃ¨ves. La sÃ©natrice (PS) de la Loire-Atlantique Karine Daniel est lâ€™invitÃ©e de la matinale Bonjour Chez Vous. Pour elle, il est indispensable que Â« le gouvernement porte un regard particulier sur les Ã©coles rurales Â». Elle poursuit : Â« Ces Ã©coles ont souvent des indices de position (IPS) assez faibles. Nous sommes sur des Ã©lÃ¨ves, pour qui la RÃ©publique, et lâ€™Education nationale doivent avoir une attention particuliÃ¨re. Jâ€™appelle la rectrice, dans notre dÃ©partement de Loire-Atlantique, et le ministre de lâ€™Education nationale Ã avoir un regard particulier sur ces situations. (â€¦) Je vous le dis avec lâ€™exemple de mon dÃ©partement, mais il y a des dÃ©cisions que nous ne comprenons pas. Il y a des postes qui sont sauvÃ©s, tant mieux pour les Ã©coles qui en avaient besoin et puis, il y a certaines Ã©coles qui ont Ã©tÃ© fermÃ©es, alors quâ€™il nâ€™y a aucune baisse dâ€™effectif et mÃªme des besoins spÃ©cifiques. (â€¦) Je le dis câ€™est inacceptable, et je demande au Ministre de revoir ces situations parce quâ€™elles crÃ©ent de la dÃ©fiance dans des territoires qui ont dÃ©jÃ beaucoup de dÃ©fiance vis-Ã -vis des politiques publiques et de la politique. La RÃ©publique doit Ãªtre lÃ oÃ¹ les Ã©lÃ¨ves et les familles en ont besoin. Â»

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