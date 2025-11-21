La France aura-t-elle un budget en 2026 ?

Les députés et les sénateurs ont échoué à trouver un compromis sur le budget de la Sécurité sociale en commission mixte paritaire, ce mercredi 26 novembre. Le texte budgétaire sera de retour à l’Assemblée nationale dès ce samedi 28 novembre. En cas d’impasse, le recours à la loi spéciale demeure toujours une option, pour adopter à titre te... mporaire le budget de l’année passée. Michael Darmon, éditorialiste politique I24news, déplore le blocage du pays sur les questions budgétaires : « C’est le résultat au fond de ce qu’aura été le macronisme. La réforme des retraites, ce dispositif, est à la fois et vivant et mort. On est dans un ‘en même temps’ politique qui montre à quel point on est dans l’impossibilité de faire une politique publique. On ne sait plus ce que ça peut donner. On est juste dans une étape supplémentaire sur cette scénographie permanente du chaos qui caractérise cette fin de mandat ». Bérengère Bonte, journaliste politique, considère que nous sommes « peut-être dans l’acte intermédiaire entre un ancien monde, avec des majorités absolues qui évitaient le débat au Parlement et permettaient d’avancer, et puis un nouveau monde, qui essayerait de fonctionner avec cette culture de coalition et de compromis. Il n’y a pas vraiment d’autre solution ».

