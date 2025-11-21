La France aura-t-elle un budget en 2026 ?

Public Sénat
Les députés et les sénateurs ont échoué à trouver un compromis sur le budget de la Sécurité sociale en commission mixte paritaire, ce mercredi 26 novembre. Le texte budgétaire sera de retour à l’Assemblée nationale dès ce samedi 28 novembre. En cas d’impasse, le recours à la loi spéciale demeure toujours une option, pour adopter à titre te...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

29mn

Disponibilité

Jusqu'au 27/11/2026

