La gratuité des transports publics est-elle généralisable ?

Alors que le déficit public explose et que le débat budgétaire s’éternise au Parlement, de plus en plus de collectivités françaises promettent à leurs habitants l’usage de transports urbains gratuits. Mais qui en paye le prix ? À l’approche des élections municipales, la question se pose. Danielle Attias, économiste et professeur émérite à ... Centrale Supélec / Paris-Saclay, estime que « la gratuité des transports prise en charge par plusieurs commune est viable, à condition de se poser les questions à court terme et à plus long terme. À plus long terme, toute la question des investissements est posée, parce qu’à court terme ça redynamise les centres urbains, ça crée un peu plus de pouvoir d’achat pour les usagers qui peuvent abandonner leur voiture ». Mathieu Flonneau, historien des mobilités et professeur à Paris 1, rappelle que « la gratuité a un coût, c’est évident. Il faut voir qui le paye, et c’est tout l’enjeu des municipales. L’effet de transfert-modèle sur la gratuité des transports en commun n’a pas eu lieu aussi massivement que l’on pouvait l’espérer. Autrement dit, la chasse à la voiture en centre-ville, la décarbonation, les impératifs de mobilité pour rendre la société plus agréable n’ont pas été cochés par cette mesure ».

Voir plus