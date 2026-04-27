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Bonjour chez vous !

La polarisation, moteur de la violence en politique ?

La violence en politique était l’un des sujets majeurs du débat entre Elizabeth Martichoux et Aurore Malval, lors de la matinale « Bonjour Chez Vous ». En effet, suite à la tentative d’assassinat des dirigeants politiques américains lors du gala des correspondants à Washington, la question de la polarisation en politique revient au centre des pré...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

33mn

Disponibilité

Jusqu'au 26/07/2026

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Bonjour chez vous !