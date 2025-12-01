« Labellisation » des médias : pourquoi une telle polémique ?

La polémique, après les propos d’Emmanuel Macron sur la proposition de « labellisation » des médias ne dégonfle pas. Reprenant une proposition issue des Etats généraux de l’information, le chef de l’Etat avait précisé que cette labellisation devait être faite par des professionnels et non par l’Etat. Droite et extrême-droite sont vent deb... out contre cette idée. Élizabeth Martichoux, éditorialiste politique sur LCI et Public Sénat considère que « la labellisation n’est pas une bonne idée, chacun peut en convenir. D’ailleurs tout ce qui émane d’Emmanuel Macron est radioactif. Il devrait éviter de faire des propositions aussi importantes. La détestation qu’il inspire, qui est considérable, et il ne s’en rend pas compte, fait que tout ce qu’il propose est disqualifié dans l’instant. Donc pour les besoins de l’information, il devrait l’éviter. De son côté, Françoise Degois, éditorialiste politique affirme que : « Emmanuel Macron est en colère. Moi je le sais. Il considère qu’il est un génie incompris dans sa démarche. Aucun président de la République ne doit s’emparer de ce sujet. Ça ne peut pas être un sujet porté par un politique, et a fortiori par Emmanuel Macron. L’image qui s’est construite de lui varie entre la manipulation et le mépris de la presse ».

